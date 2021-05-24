Россия проиграла Словакии на ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Словакии в третьем матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею со счетом 1:3.

В первом периоде команды не смогли распечатать ворота друг друга. Во втором периоде Россия пропустила гол от Милоша Келемена (30-я минута), но сразу же отыгралась — Александр Барабанов отправил шайбу в ворота Юлиуса Гудачека.

В концовке третьего периода словаки забили еще две шайбы — отличились Мартин Гернат (53) и Марек Дялога (58).

«Словакия играла очень хорошо. Мы не играли. Словаки здорово действовали в команде, а мы мало в средней зоне. Ну и Гудачек поймал кураж», — прокомментировал после игры Барабанов.

Следующую игру Россия сыграет с Данией, а Словакия — со Швейцарией.