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Россия проиграла Словакии на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России проиграла Словакии в третьем матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею со счетом 1:3.

В первом периоде команды не смогли распечатать ворота друг друга. Во втором периоде Россия пропустила гол от Милоша Келемена (30-я минута), но сразу же отыгралась — Александр Барабанов отправил шайбу в ворота Юлиуса Гудачека.

В концовке третьего периода словаки забили еще две шайбы — отличились Мартин Гернат (53) и Марек Дялога (58).

«Словакия играла очень хорошо. Мы не играли. Словаки здорово действовали в команде, а мы мало в средней зоне. Ну и Гудачек поймал кураж», — прокомментировал после игры Барабанов.

Следующую игру Россия сыграет с Данией, а Словакия — со Швейцарией.

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