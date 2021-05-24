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Физики воспроизвели рождение Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Ученые Копенгагенского университета воспроизвели на Большом адронном коллайдере кварк-глюонную плазму, которая существовала в первую микросекунду рождения Вселенной.

Кварк-глюонная плазма состоит из кварков и глюонов, которые находятся в состоянии, аналогичном состоянию электронов и ионов в обычной плазме. Дальнейшие процессы привели к распаду кварк-глюонной плазмы на адроны.

В ходе эксперимента первоначальную материю удалось получить при столкновениях ядер свинца. Оказалось, что кварк-глюонную плазму можно рассматривать как жидкость, а не газ, как это делали физики раньше, пишет Physics Letters B.

Открытие позволит ученым уточнить начальные условия, которые существовали в момент рождения Вселенной, а также скорректировать модель начальной кварк-глюонной плазмы, возникшей в момент Большого взрыва.

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