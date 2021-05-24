США нашли способ «выбить» Россию из Центральной Азии

США должны нарастить влияние в Центральной Азии и найти союзников в регионе с помощью гибкой политики, чтобы «выбить» Россию из региона.

Вашингтон должен поддержать суверенитет азиатских государств, снизить террористическую угрозу, продвигать идеи прав человека и увеличивать инвестиции в местную экономику. Кроме того, необходимо сдерживать влияние России и Китая, пишет The National Interest.

При этом США должны уменьшить свое военное присутствие и отказаться от восстановления баз за пределами Кыргызстана и Узбекистана, отмечает автор статьи. При этом ключевыми союзниками Вашингтона в регионе должны стать Индия, Казахстан и Узбекистан.

Индия имеет серьезный авторитет в Центральной Азии. Чтобы добиться расположения Дели, США должны помочь стране с противодействием коронавирусной инфекции. Также Вашингтон не должен угрожать индийским властям санкциями за сотрудничество с Россией.

В целом администрация Байдена сохраняет основные черты внешнеполитического курса администрации Трампа в регионе, отмечается в материале. Но при этом напряженность растет из-за постоянного противостояния Вашингтона, Москвы и Пекина.