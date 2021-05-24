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Huawei выпустит флагманский планшет MatePad Pro 2

Источник:
91mobiles.com
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Huawei выпустит флагманский планшет MatePad Pro 2, соответствующие спецификации появились в популярном бенчмарке Geekbench.

Планшет имеет восьмиядерный процессор с тактовой частотой одного ядра до 3,13 ГГц и 8 Гбайт оперативной памяти. При этом точной информации о модели чипсета нет. Устройство работает под управлением операционной системы Android 10.

В одноядерном тесте новинка набрала 908 баллов и 2987 — в многоядерном. По всей видимости, он будет оснащен 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей, а также поддержкой 4G.

Предыдущее поколение планшетов MatePad Pro оснащалось стилусом, быстрой зарядкой и продвинутыми динамиками для воспроизведения стереозвука. Инсайдеры предполагают, что новинка также получит данные возможности.

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Технологии #Гаджеты
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