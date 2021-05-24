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Пожилым людям порекомендовали три дозы «ЭпиВакКороны»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Лицам старше 65 лет рекомендуется вводить три дозы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» для повышения ее эффективности, сообщает Роспотребнадзор по итогам исследования вакцины.

«Иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации»,— говорится в сообщении.

В рамках исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года вакцинировал «ЭпиВакКороной» 1736 человек. Из них 807 оставались под расширенным наблюдением.

Эксперты утверждают, что вакцина «характеризуется высокой эффективностью и переносимостью» — 95,8% привитых при контакте с источником коронавирусной инфекции не заболели.

«ЭпиВакКорона» центра «Вектор» — вторая вакцина от коронавируса, созданная и зарегистрированная в России. Ее одобрили к применению в октябре 2020 года, в мае 2021 года началось ее масштабное распространение.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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