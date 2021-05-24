Пожилым людям порекомендовали три дозы «ЭпиВакКороны»

Лицам старше 65 лет рекомендуется вводить три дозы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» для повышения ее эффективности, сообщает Роспотребнадзор по итогам исследования вакцины.

«Иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации»,— говорится в сообщении.

В рамках исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года вакцинировал «ЭпиВакКороной» 1736 человек. Из них 807 оставались под расширенным наблюдением.

Эксперты утверждают, что вакцина «характеризуется высокой эффективностью и переносимостью» — 95,8% привитых при контакте с источником коронавирусной инфекции не заболели.

«ЭпиВакКорона» центра «Вектор» — вторая вакцина от коронавируса, созданная и зарегистрированная в России. Ее одобрили к применению в октябре 2020 года, в мае 2021 года началось ее масштабное распространение.