«Сбер» запустил сервис аренды автомобилей

Компании «СберАвто» и «СберЛизинг» запустили сервис долгосрочной подписки на автомобили для физических лиц. Арендовать автомобиль можно на срок от шести месяцев до трех лет, сервис доступен водителям старше 21 года со стажем вождения не менее года.

«Для аренды нового авто достаточно оплатить первый арендный платеж и внести небольшой возвратный страховой депозит. В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско, ОСАГО, ДСАГО»,— сообщается на сайте «Сбера».

Ежемесячный платеж составит 1,7—2,2% от рекомендованной розничной цены автомобиля. Отмечается, что стоимость подписки зависит от срока аренды, пробега и ликвидности на вторичном рынке. На весь период эксплуатации предоставляется полное обслуживание.

Аренда автомобиля уровня Skoda Rapid или Volkswagen Polo составит около 20 тысяч рублей в месяц при подписке на три года. Подчеркивается, что стоимость трехлетней подписки на Skoda Rapid будет на 5—10% ниже, чем при покупке и обслуживании такого же авто в кредит и последующей продаже через три года.

Пока сервис доступен в Москве и Подмосковье, в ближайшее время его запустят в Санкт-Петербурге. В остальных российских регионах он заработает в конце 2021 года. По подписке доступны более 40 моделей автомобилей — от бюджетных до премиальных.