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Турция предложила России возобновить полеты на курорты

Источник:
РИА Новости
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Фото: REHBER0770 / CC BY-SA 4.0

Турция предложила России модель создания условий безопасного туризма, которую ранее использовали по отношению к Германии — возобновление полетов в первую очередь на курорты, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Он напомнил, что в основном путешественники направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир. «Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе "все включено"», — сказал Эрсой в интервью РИА Новости.

В дальнейшем авиасообщение, по словам министра, можно расширить, по мере того как требования российской стороны будут удовлетворены. Он также подчеркнул, что с Германией подобная система оказалась очень успешной.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой рассказали, что она провела встречу с Эрсой и главным внешнеполитическим советником турецкого президента Ибрагимом Калыном. Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в республику направят российскую делегацию.

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Жизнь #Туризм #Новости COVID19
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