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Иркутский планетарий покажет трансляцию полного лунного затмения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sick Spiny / CC0

Иркутский планетарий анонсировал трансляцию полного лунного затмения, которое можно будет увидеть вечером в среду, 26 мая.

Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество совместно с австралийской обсерваторией Маунт-Бернетт проведут трансляцию полного лунного затмения 26 мая на YouTube. Она начнется в 17.25 по иркутскому времени (12.25 мск).

«Полное лунное затмение 26 мая, к сожалению, нельзя будет непосредственно наблюдать на территории Иркутской области – Луна взойдет над горизонтом уже после завершения полной фазы и частных фаз затмения. Однако его можно будет полностью наблюдать на востоке Австралии», – рассказал директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Астрономы из Австралии собираются проводить наблюдения всего затмения, от начала и до конца. Их иркутские коллеги будут транслировать полученные изображения, комментировать происходящее и отвечать на вопросы зрителей.

Полное затмение Луны произойдет 26 мая 2021 с 12.45 до 15.53 по московскому времени. Затмение или его частные фазы можно будет увидеть везде, где в этот период Луна будет находиться над горизонтом.

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