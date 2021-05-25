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В один день: огромная Луна покраснеет и уйдет в тень

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA
Наступает очень необычный астрономический день. 26 мая 2021 года в небе состоятся сразу три события: полное затмение, полнолуние и перигей — достижение ближайшей к Земле точки лунной орбиты. В результате гигантская Луна окрасится в зловещий розово-багровый цвет.

«Произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Причем разница между первыми двумя составит чуть больше девяти часов», — сообщается на сайте Московского планетария.

Момент наступления полнолуния — 26 мая в 14.14 мск, оно разойдется с прохождением Луной точки перигея (ближайшей к Земле точки лунной орбиты) на 9 часов 22 минуту, максимально близко к Земле Луну можно будет наблюдать в в 04.52 мск.

В прошлом месяце, когда происходило подобное, этот промежуток составлял 11 часов. Это означает, что 26 мая в небе можно будет увидеть суперлуну — самую большую Луну 2021 года.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) происходят редко.

В момент суперлуния земной спутник нередко окрашивается в цвета от розового до багрового, иногда ее называют кровавой. Такое явление якобы происходит из-за пыли в атмосфере. Но астрономы говорят, что на самом деле Луна попросту «подкрашивается» солнечными лучами, когда совпадают лунное затмение и суперлуние.

Когда начнется затмение

Полное затмение Луны можно будет наблюдать 26 мая 2021 с 12.45 до 15.53 по московскому времени. Земной спутник будет находиться в созвездии Скорпиона над его главной звездой Антарес. В ходе движения по орбите в 14.19 мск Луна погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 лунного диаметра. Полная фаза лунного затмения продлится 14 с половиной минут. 

Полное затмение или его частные фазы можно будет увидеть везде, где в этот период Луна будет находиться над горизонтом. Для большей части России затмение придется на дневное время, поэтому действительно хорошо его будет видно только на Дальнем Востоке. Далее на запад можно будет увидеть убывающие частные фазы затмения.

Во время полной фазы северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь ярче оставшейся части Луны. При этом внешние части тени будут окрашены в голубоватые цвета из-за поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли.

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