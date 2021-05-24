Заказчик расторг договор на реконструкцию аэропорта Братска

Администрация гражданских аэропортов расторгнет с подрядчиком контракт на реконструкцию аэропорта Братска. Подрядчик не выполнил 80% обязательств, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2020 году Росавиация заключила контракт на 1,19 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Братска. Подрядчик обязался провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, оборудовать новые места стоянок воздушных судов, построить очистные сооружения, аварийно-спасательные станции.

«К сожалению, подрядная организация не выполнила взятые на себя дополнительные решения, 80% пунктов не выполнено. Подрядчик не исправил ситуацию должным образом, поэтому заказчик был вынужден в одностороннем порядке расторгнуть контракт», — объяснил Кобзев.

Он подчеркнул, что в начале правительство области встретится с руководством Росавиации, чтобы определить дальнейший план действий. По его словам, объект необходимо было ввести в эксплуатацию до 30 ноября 2021 года.