Танец бийских выпускников восхитил Сеть

Выпускники школы №1 города Бийска в Алтайском крае на последнем звонке показали зажигательное выступление, запись которого распространяется в социальных сетях.

Ролик длится почти пять минут. В первой его части выпускники танцуют в школьной форме, также на них можно заметить маски и перчатки, по ходу выступления они от них избавляются.

Танец состоит из серии выступлений под разные композиции, вызвавших восторг среди пользователей социальных сетей. Комментаторы хвалят ребят и желают им успехов на предстоящих экзаменах.

Ранее отличились выпускники из Горно-Алтайска. На последний звонок они пришли в роддом к своей учительнице и станцевали под ее окнами, растрогав миллионы жителей России.