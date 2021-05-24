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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автодом «Байкал» от УАЗ пойдет в серию

Источник:
Sibnet.ru
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Ульяновский автозавод доработал кемпер «Байкал», созданный на базе «буханки», автомобиль поступит в продажу после получения ОТТС, сообщила пресс-служба компании.

«Байкал» изначально создавался под европейских клиентов, а затем был существенно доработан и скоро будет доступен отечественным поклонникам караванинга. Автомобиль начнут мелкосерийно собирать на мощностях компании «Автодом».

Четыре варианта надстроек верха позволяют увеличить высоту салона до 1650 или 2000 сантиметров и получить дополнительное спальное место. Кухонный модуль оборудован встроенным холодильником, портативной плитой, мойкой с крышкой в виде разделочной доски, смесителем и выдвижным ящиком для столовых приборов. Есть розетка 220В и разъем USB.

Кемпер оснащается 112-сильным двигателем ЗМЗ, пятиступенчатой «механикой» и полным приводом c понижающим рядом. Внедорожный потенциал усилили установкой лифт-комплекта кузова, пневмоэлементов, способных изменять дорожный просвет и регулировать жесткость подвески, шноркеля и шин BFGoodrich All Terrain.

После получения ОТТС УАЗ «Байкал» будет доступен в салонах официальных дилеров марки. Стоимость новой модели пока не объявлена. Стоимость комплекта оборудования начиналась от 500 тысяч рублей.

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