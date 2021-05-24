Поклонников Marvel обрадовали еще одним тизером к «Локи»

Студия Marvel обнародовала очередной тизер к сериалу «Локи», который стартует 9 июня. За последние дни это не первый отрывок к грядущей премьере.

Создатели сообщали, что события сериала разворачиваются сразу фильма «Мстители: Финал». Локи из основной временной линии киновселенной пал от руки Таноса еще в «Войне бесконечности». Но в финальных «Мстителях» Локи версии 2014 года похитил Тессеракт и сбежал. Этим он создал новую временную петлю. В тюрьме глава Управления временными изменениями агент Мобиус велит Локи исправить ситуацию, иначе его сотрут.

В новом трейлере много интересных фрагментов. Так, локи прыгает с самолета и его по радужному мосту переносят в Асгард. Также в одной из сцен персонажи носят значки с именем Локи.

Кроме того, вышел еще один промо-ролик, в котором исполнитель главной роли Том Хиддлстон на фоне отрывков из предыдущих фильмов Marvel за 30 секунд рассказывает биографию своего персонажа, начиная от конфликта с Тором и Одином и заканчивая кражей Тессеракта в финале.