СМИ узнали о планах СССР передать Японии часть Курил

Советский Союз в 1970-е годы был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио, говорится в раскрученных Токио документах.

Москва хотела добиться подписания мирного договора с Токио на фоне улучшения японо-китайских отношений. Для этого она была готова передать Хабомаи и Шикотан, но твердо отказывалась принимать претензии на крупные острова Кунашир и Итуруп, приводит РИА Новости содержание документов.

Проект мирного договора, предусматривавшего передачу Шикотана и Хабомаи, составили на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 августа 1972 года, пишет Kyodo. Взамен СССР требовал от Японии и дислоцированных там американских войск гарантий ненападения.

Но позиция советского руководства изменилась, когда стало известно, что Токио настаивает на передаче все четырех островов. Поэтому проект так и не представили во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.

Российские власти не раз подчеркивали, что Токио прежде всего должен признать итоги Второй мировой, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.