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Люлька с рабочими рухнула на стройке в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Несчастный случай произошел на улице Кропоткина в Новосибирске в понедельник – на стройплощадке с высоты рухнула люлька с рабочими.

Об инциденте на стройплощадке ЖК «Князь Кропоткин» по адресу Кропоткина, 130/6 сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, пострадали как минимум трое рабочих.

По информации Министерства строительства Новосибирской области, причиной инцидента стало несоблюдение правил техники безопасности.

«Для расследования произошедшего несчастного случая будет создана комиссия с участием Государственной инспекции труда в Новосибирской области, представителей органов государственной исполнительной власти Новосибирской области, Фонда социального страхования, иных компетентных служб», – говорится в сообщении.

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