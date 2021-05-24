Омичку задержали за съемки детского порно

Молодая жительница Омского района, у которой двое детей, ответит за съемку эротического видео с несовершеннолетними, сообщило в понедельник СУ СКР по Омской области.

По информации следствия, в декабре 2020 года 23-летняя омичка «неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками». Она снимала это на видео и распространяла в Сети.

У обвиняемой двое детей, ее оставили под домашним арестом. По второй части 134 статьи УК РФ, которая называется «Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», омичке грозит до шести лет колонии.

Сейчас следствие допрашивает потерпевших, проводит психолого-психиатрическую экспертизу, также назначена экспертиза видеоматериалов.