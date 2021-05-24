Мужчина в Приангарье взорвал гранату, есть погибший

Следственный комитет в Иркутской области возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты, при котором погиб один человек, еще три получили травмы.

В субботу в одном из гаражей, расположенном в 94 квартале города Ангарска, где находилось несколько человек, взорвалась граната. По версии следствия, в этот день четверо знакомых устроили застолье в гараже.

Во время застолья 33-летний мужчина стал показывать присутствующим гранату. Она упала на пол и взорвалась. Один человек был смертельно травмирован, остальные получили ранения и в настоящее время находятся в больнице.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновнику грозит до двух лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.