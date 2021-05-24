СК в Новосибирске заинтересовался электросамокатами

Доследственная проверка началась в Новосибирске по факту бесконтрольного предоставления в аренду электросамокатов, в том числе детям.
СУ СКР по Новосибирской области из СМИ стало известно о «бесконтрольном массовом предоставлении в аренду для передвижения по территории города Новосибирска электросамокатов гражданам, в том числе несовершеннолетним, которые, управляя ими, совершают наезд на пешеходов, либо травмируются сами».
Например, один из новосибирцев пожаловался, что в минувшие выходные в Центральном парке водитель самоката сбил ребенка, тот получил травму позвоночника. На основании этой информации в ведомстве началась доследственная проверка.
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