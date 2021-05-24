Овечкин не приедет в сборную России

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит чемпионат мира в Латвии, сообщается в Twitter Федерации хоккея России.

«Александр Овечкин не сможет принять участие в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ», — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник «Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

Одноклубники Овечкина вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в национальную команду для участия в чемпионате мира. ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию.

В составе сборной России 35-летний Овечкин трижды выигрывал чемпионат мира — в 2008, 2012, 2014 годах. Он также дважды брал серебро и четыре раза — бронзу. 29-летний Орлов становился чемпионом мира в 2014 году и трижды выигрывал бронзу — в 2016, 2017 и 2019 годах. 24-летний Самсонов еще ни разу не играл за национальную сборную на ЧМ.