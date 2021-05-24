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Google впервые подала в суд иск к Роскомнадзору

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: Ryan J. Quick / Attribution License

Компания Google подала иск к Роскомнадзору из-за требования ведомства удалить 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами к несанкционированным акциям в январе 2021 года.

Арбитражный суд Москвы принял к производству американской компании Google к Роскомнадзору. Согласно определению суда, речь идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу. Компания впервые подала иск к ведомству, раньше она выступала только ответчиком.

«Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», — сообщили «Коммерсанту в ведомстве.

Google могла умышленно подать иск от имени головной компании, а не от дочернего ООО «Гугл». Таким образом, она может оспаривать решения первой и апелляционной инстанциях в России в других юрисдикциях, например, в европейском суде, рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

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