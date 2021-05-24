Спейси после скандала вернется в кино с близким к его жизни сюжетом

Актер Кевин Спейси сыграет одну из главных ролей в фильме «Человек, который нарисовал Бога». Спейси обвиняли в изнасиловании и домогательствах, поэтому многих ролей в кино он лишился.

Сюжет нового проекта как раз рассказывает об ошибочном обвинении главного героя в педофилии. В центре сюжета слепой художник, который рисует людей, основываясь на ассоциациях от их голоса. Героя по ошибке обвиняют в сексуальном насилии. Кевин Спейси сыграет детектива, который будет распутывать дело, сообщает Daily Mail.

Съемки фильма начнутся в ближайшее время. Режиссер фильма Франко Неро заявил, что был бы счастлив снова увидеть Спейси на съемочной площадке.

«Мы ждем завершения пандемии, чтобы начать с того места, где прервалась наша подготовительная работа», — сказал он.