Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею

Германия, Казахстан и Латвия возглавляют турнирную таблицу в группе В на чемпионате мира по хоккею в Риге — эти сборные удивляют результатами.

Лидер группы В после двух сыгранных матчей — Германия. На старте немцы набросали девять шайб Италии, а затем уверенно выиграли у Норвегии. Пока у команды больше всего забитых голов на турнире — 14.

Казахстан в первом туре обыграл Латвию со счетом 3:2 по буллитам, а затем — и Финляндию, также оказавшись точнее в серии буллитов. Победа над «Суоми» — первая в истории сборной Казахстана.

Латвия же сотворила сенсацию, впервые за историю выиграла у Канады, забив две шайбы и не пропустив ни одной.

Один из фаворитов группы В — Финляндия — пока занимает четвертое место. Сборные США и Канада — на пятом и седьмом месте соответственно.