Артур Пирожков снял клип-пародию на «Великого Гэтсби»

Шоумен Александр Ревва в образе Артура Пирожкова выпустил клип на песню «Деньги», видео снято в стиле фильма «Великий Гэтсби», а одну из главных ролей исполнила актриса Настасья Самбурская.

В клипе главный герой Великий Ревсби утраивает вечеринку, собрав на ней главных богачей города. Самбурская исполнила роль его спутницы. Весь вечер Ревсби разбрасывает деньги гостям, а затем покидает праздник.

Оказывается, что Великий Ревсби вовсе не богач, а обычный мошенник. Все купюры, которые он оставил гостям вечеринки — фальшивые. А между тем он и его подельница обчистили своих «друзей».

Поклонникам творчества Артура Пирожкова понравились и клип, и песня. В комментариях к видео они предположили, что «Деньги» станут главным хитом лета, и что песня будет играть на пляжах Краснодарского края и во всех шашлычках страны.