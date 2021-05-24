Ростелеком изменит тарифы для мобильной связи

Ростелеком с 1 июня закрывает подключение к 18 мобильным тарифным планам. Подключиться к мобильной связи можно будет в рамках других пакетных предложений.

С 1 июня закрывается подключение к тарифным планам: Новая история, Целая История, Семейная история, Бесконечная история, Онлайн история, Премиум история, Интернет для устройств, Интернет для устройств+.

Нельзя будет подключиться по тарифам: Интернет для планшета, Для интернета, Интернет для вещей, Год интернета для вещей, Бесконечная история ID, Онлайн история ID, Для роутера LTE 450, Общительный, Общительный+, Суперсимка Free (кредитной системы оплаты).

Тарифы переносится в архив, на них больше нельзя подключиться или перейти с другого тарифа. Но если абонент уже подключен к ним, то условия обслуживания останутся без изменений. Также к действующим тарифам можно подключить дополнительные опции и услуги.

Но к услугам Мобильной связи можете подключиться в рамках пакетных предложений Комбо.