Звезды российского шоу-бизнеса получили музыкальную премию RU.TV

Канал RU.TV вручил свою ежегодную музыкальную награду в более чем 10 номинациях, выбрав лучших певицу, группу, песню и дуэт.

Вручение премии прошло 22 мая. На премии собрались главные звезды российского шоу-бизнеса, чтобы получить очередное признание.

Победители главных номинаций премии RU.TV:

Лучшая группа — Artik&Asti

Лучший певец — Дима Билан

Лучшая певица — Zivert

Лучшая песня — «Девочка Танцуй» ( Artik & Asti )

& ) Лучший клип — «Лей, не жалей» (Макс Барских)

В других номинациях победителями стали следующие артисты: Dava (лучший музыкальный блогер), МОТ (лучший хип-хоп проект), Niletto c песней «Любимка» (лучший страт), Николай Басков с песней «Зараза» (лучший анимационный клип).