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Звезды российского шоу-бизнеса получили музыкальную премию RU.TV

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bilanofficial, instagram.com/bilanofficial

Канал RU.TV вручил свою ежегодную музыкальную награду в более чем 10 номинациях, выбрав лучших певицу, группу, песню и дуэт.

Вручение премии прошло 22 мая. На премии собрались главные звезды российского шоу-бизнеса, чтобы получить очередное признание.

Победители главных номинаций премии RU.TV:

  • Лучшая группа — Artik&Asti
  • Лучший певец — Дима Билан
  • Лучшая певица — Zivert
  • Лучшая песня — «Девочка Танцуй» (Artik&Asti)
  • Лучший клип — «Лей, не жалей» (Макс Барских)

В других номинациях победителями стали следующие артисты: Dava (лучший музыкальный блогер), МОТ (лучший хип-хоп проект), Niletto c песней «Любимка» (лучший страт), Николай Басков с песней «Зараза» (лучший анимационный клип).


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