Звезды российского шоу-бизнеса получили музыкальную премию RU.TV

Канал RU.TV вручил свою ежегодную
музыкальную награду в более чем 10 номинациях, выбрав лучших певицу, группу,
песню и дуэт.
Вручение премии прошло 22 мая. На премии собрались главные
звезды российского шоу-бизнеса, чтобы получить очередное признание.
Победители главных номинаций премии RU.TV:
- Лучшая группа — Artik&Asti
- Лучший певец — Дима Билан
- Лучшая певица — Zivert
- Лучшая песня — «Девочка Танцуй» (Artik&Asti)
- Лучший клип — «Лей, не жалей» (Макс Барских)
В других номинациях победителями стали следующие артисты: Dava (лучший
музыкальный блогер), МОТ (лучший хип-хоп проект), Niletto c песней
«Любимка» (лучший страт), Николай Басков с песней «Зараза» (лучший анимационный
клип).