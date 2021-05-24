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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Депутаты заступятся за поврежденные авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты ЛДПР вносят в Госдуму законопроект, который поможет автовладельцам, чье транспортное средство повредили при эвакуации или на штрафстоянке, сообщил один из авторов Ярослав Нилов в Telegram.

По словам Нилова, в пункте 12 Правил задержания транспортного средства помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации содержится расплывчатая формулировка — вред возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депутаты разработали законопроект, согласно которому вред, причиненный в указанных обстоятельствах (принудительная эвакуация и хранение на штрафстоянке) транспортному средству или содержащемуся в нем имуществу, после проведения собственником ТС независимой экспертизы возмещается во внесудебном порядке организацией, причинившей вред.

Если организация-причинитель вреда откажется возмещать ущерб, ее оштрафуют. Принятие законопроекта позволит защитить права автовладельцев в случае повреждения ТС при перемещении или хранении на спецстоянке.

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