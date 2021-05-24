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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Выпускные банкеты запретили в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Alexandra_Koch / Pixabay License

Выпускники в Бурятии не смогут отпраздновать окончание школы банкетом в ресторане. Общепиту запретили организовывать развлекательные услуги, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова в республике началась третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. За две недели медики выявили троекратный прирост по заболевшим. В связи с этим правительство республики вводит ограничительные меры, в том числе связанные с выпускными.

Так, выпускные рекомендовали проводить на открытом воздухе, а не в помещении. При этом на одной площадке могут находиться выпускники только двух классов. Дети и родители обязаны соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию.

Банкеты в честь празднования окончания школ запрещены. Это связано с действующими ограничениями на работу предприятий общественного питания. В общепите запрещена организовывать развлекательных услуг, пишет «БайкалDaily» со ссылкой на информацию республиканского правительства.

Во время выпускных вечеров школы будут проверять мобильные группы. За обеспечение противоэпидемических мероприятий личную ответственность несут директора школ.

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Бурятия #Новости COVID19 #Здоровье
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