Погорельцы из поселка Дальний в Приангарье отказались от переезда

Часть жителей в поселке Дальний в Иркутской области, чьи дома сгорели во время пожара, отказались переезжать в другие районы. И теперь мэрии района предстоит решить, где они будут жить и когда восстанавливать их дома, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выехал в поселок Дальний Иркутской области, где 19 мая во время пожара сгорело 42 дома, восемь из них — жилые. Некоторые из погорельцев отказались менять место жительства и переезжать в другие районы.

Как выяснилось, ни один из проживающих в поселке не имеет права собственности на земельные участки и на домовладения. Все находится в собственности муниципалитета. Сейчас муниципалитет на условиях договоров социального найма должен предоставить другое жилье жителям сгоревших домов.

«В течение двух недель мэр района Максим Романов должен дать решения, где будут размещать жителей. При этом не все жители хотят переезжать в другие районы. Это тоже предстоит решить», — добавил Игорь Кобзев.

Затраты муниципалитету должен возмещать виновник пожара. Определить его предстоит правоохранительным органам. По предварительной версии, пожар произошел из-за перехлеста проводов. Провод упал, и загорелась сухая трава.

Поселок Дальний расположен в 118 километрах к северо-западу от районного центра Железногорска-Илимского, на берегу Усть-Илимского водохранилища. Там живет 68 человек. Из-за весенней распутицы в поселок нет доступа по автомобильной дороге. Переправа через водохранилище не работает. Доступ в поселок возможен только на вертолете.