НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Погорельцы из поселка Дальний в Приангарье отказались от переезда

Источник:
Sibnet.ru
257 0
Пожар в поселке Дальний
Сгоревшие дома в поселке Дальний
Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Часть жителей в поселке Дальний в Иркутской области, чьи дома сгорели во время пожара, отказались переезжать в другие районы. И теперь мэрии района предстоит решить, где они будут жить и когда восстанавливать их дома, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выехал в поселок Дальний Иркутской области, где 19 мая во время пожара сгорело 42 дома, восемь из них — жилые. Некоторые из погорельцев отказались менять место жительства и переезжать в другие районы.

Как выяснилось, ни один из проживающих в поселке не имеет права собственности на земельные участки и на домовладения. Все находится в собственности муниципалитета. Сейчас муниципалитет на условиях договоров социального найма должен предоставить другое жилье жителям сгоревших домов.

«В течение двух недель мэр района Максим Романов должен дать решения, где будут размещать жителей. При этом не все жители хотят переезжать в другие районы. Это тоже предстоит решить», — добавил Игорь Кобзев.

Затраты муниципалитету должен возмещать виновник пожара. Определить его предстоит правоохранительным органам. По предварительной версии, пожар произошел из-за перехлеста проводов. Провод упал, и загорелась сухая трава.

Поселок Дальний расположен в 118 километрах к северо-западу от районного центра Железногорска-Илимского, на берегу Усть-Илимского водохранилища. Там живет 68 человек. Из-за весенней распутицы в поселок нет доступа по автомобильной дороге. Переправа через водохранилище не работает. Доступ в поселок возможен только на вертолете.

Еще по теме
Паводок в Хакасии пошел на спад
Спасатели эвакуируют затопленных красноярцев. ВИДЕО
Заряд ледяной крупы накрыл Новосибирск
Огонь уничтожил 28 домов в поселке Приангарья. ВИДЕО
смотреть все
Иркутск #Стихии #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Неустойчивая погода придет в Забайкалье
Семью медведей сняли на видео в Хакасии
Депутат в Томске получила максимальное наказание за нелегальный митинг
Авиазавод Улан-Удэ займется сборкой легких вертолетов VRT500
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Определились все участники большого финала Евровидения
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
24 мая 16:15
(МСК)
Словакия
Россия
24 мая 16:15
(МСК)
Латвия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
23 мая 20:15
(МСК)
Дания 0
Швейцария 1
23 мая 20:15
(МСК)
Канада 1
США 5
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • antibacila — 27 баллов
  • Vano777777 — 26 баллов
  • vmarch — 26 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Пентагон встревожило усиление России на Ближнем Востоке
Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера
Путин готов обсудить с Зеленским связанные с Крымом вопросы
Депутаты заступятся за поврежденные авто
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Uynachalnica

То есть, цены будут расти, несмотря на всю правительственную стабилизацию? Стабильность наличествует!

Иркут 69

Танец и реабилитация нацизма"..? Сумасшедший дом. Сплясал гопак - подвергнул осквернению историческую...

Yu Pi

Певица отметила, что ей было очень важно говорить о русских женщинах(с)Таджичка говорит о русских женщинах...Хоооосподя!...

Иркут 69

Тошнит уже от такого количества лизоблюдов и холуев...
Sibnet.Ru