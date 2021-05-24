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Сборная США обыграла Канаду на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © iihf.com

Сборная США обыграла Канаду в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге со счетом 5:1.

У американцев шайбы забросили Джейсон Робертсон (8-я минута), Адам Кленденинг (22), Тревор Мур (24, 39) и Мэтт Теннисон (58). Канадцы смогли ответить только точным броском Макса Комтуа (52).

Сборная США одержала первую победу на турнире, пока занимает пятое место в группе. Канадцы с двумя поражениями — седьмые.

В следующем матче сборная Канады 24 мая сыграет с командой Германии, а американцы встретятся с казахстанцами 25 мая.

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