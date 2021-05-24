«Форсаж 9» показал лучший результат в прокате с начала пандемии

Девятая часть «Форсажа» собрала в прокате достаточную сумму, чтобы стать лидером среди голливудских проектов по кассовым сборам с начала пандемии.

Премьера «Форсажа 8» прошла в восьми странах. Фильм за первую неделю проката собрал 162,4 миллиона долларов.

Пятидневная касса получилась на 32% меньше, чем у «Форсажа 8» и даже уступила немного спин-оффу «Хоббс и Шоу», но все равно «Форсаж 9» показал лучший старт по сборам среди других голливудских премьер, вышедших во время пандемии.

По сюжету девятой части «Форсажа» Доминик Торетто со своей командой спасает мир от злодеев в лицей Сайфер и своего младшего брата. В фильме много экшена, а многие трюки противоречат законам физики.