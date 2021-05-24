Пособник убийцы из Приангарья семь лет скрывался от правосудия

Суд в Приангарье вынес приговор пособнику убийцы, скрывавшемуся в Москве семь лет. Его отправили в колонию на шесть лет, сообщило региональное СУ СК России.

Следствие и суд установили, что в марте 2014 года житель Иркутской области Владимир Антипин попросил своего друга Евгения Жгара о помощи — нужно было убить человека, требовавшего с Антипина крупную сумму. Жгар согласился.

В марте 2014 года Жгар взял автомобиль, довез Антипина до лесной дороги, расположенной вблизи гаражного кооператива и оставил его там. Чуть позже туда же он привез и мужчину, требовавшего денег. Антипин застрелил его.

Преступление следователи раскрыли по горячим следам, Антипина задержали еще в 2014 году, а его товарищ Жгар сбежал и был объявлен в розыск. Задержали его в январе 2021 года в Москве и взяли под стражу.

Следственный комитет предъявил ему обвинения по статьям 33 УК РФ и 105 УК РФ (пособничество в убийстве). Суд признал Жгара виновным и приговорил его к шести годам и двум месяцам лишения свободы.