Белорусский хоккеист покинул матч чемпионата мира на носилках

Защитник сборной Белоруссии Евгений Лисовец на носилках покинул площадку в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции.
На десятой минуте встречи Лисовец попытался провести силовой прием против шведского хоккеиста, но промахнулся и ударился головой о борт на высокой скорости.
26-летний защитник не мог подняться со льда на протяжении нескольких минут.
Лисовец с 2019 года выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев». В завершившемся регулярном чемпионате он провел 36 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал пять результативных передач. До перехода в «Салават Юлаев» Лисовец играл за минское «Динамо».
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