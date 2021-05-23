Словаки забили самый быстрый гол на ЧМ по хоккею

Сборная Словакии забила шайбу в ворота Великобритании на 25-й секунде матча — пока это самый быстрый гол на чемпионате мира в Риге.
На 25-й секунде Роберт Лантоши отобрал шайбу за лицевой линией соперника и отдал передачу на Марека Гривика, который открыл счет в матче.
Встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Крейга Рэмзи. У словаков еще одну шайбу забил Лантоши, у британцев отличился Лиам Кирк.
It took @hockeyslovakia only 25 seconds to get on the scoreboard! #GBRSVK pic.twitter.com/kXJUCtV5xs— IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2021
Для словаков это вторая победа в двух мачтах, британцы потерпели второе поражение. Словакия в следующем матче сыграет с Россией, Великобритания встретится с Данией.