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Словаки забили самый быстрый гол на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Словакии забила шайбу в ворота Великобритании на 25-й секунде матча — пока это самый быстрый гол на чемпионате мира в Риге.

На 25-й секунде Роберт Лантоши отобрал шайбу за лицевой линией соперника и отдал передачу на Марека Гривика, который открыл счет в матче.

Встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Крейга Рэмзи. У словаков еще одну шайбу забил Лантоши, у британцев отличился Лиам Кирк.

Для словаков это вторая победа в двух мачтах, британцы потерпели второе поражение. Словакия в следующем матче сыграет с Россией, Великобритания встретится с Данией.

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Хоккей 2021 #Хоккей
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