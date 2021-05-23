Четвертый день ЧМ: на кого ставить 24 мая

Россия после однодневного отдыха снова выйдет на лед и встретится со Словакией. Также 24 мая сыграют Белоруссия с Чехией, Италия с Латвией и Канада с Германией. Кто, по мнению букмекеров, победит в четвертый день чемпионата мира?

Россия — Словакия (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 15.45 (мск)

Россия реабилитировалась после поражения от чехов в Евротуре, и в первой игре ЧМ обошла сборную Чехии с разницей в одну шайбу. А слабую Великобританию россияне разгромили со счетом 7:1. «Красная машина» лидирует в своей группе с шестью очками.

Словакия тоже одержала на ЧМ две победы — над белорусами и британцами. Но для словаков эти игры не были простыми. Букмекеры уверены, что матч группового этапа ЧМ-2021 Словакия — Россия получится результативным по голам. Лидерство в этой игре за россиянами.

Белоруссия — Чехия (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» 20.05 (мск)

Сборная Чехии проиграла стартовый матч России, терять очки ей больше нельзя. Еще перед стартом ЧМ чехов считали фаворитами турнира, и поражение от россиян этот статус не изменило. Но проигрыш Швейцарии во второй игре с хорошим разрывом в счете уже поставило под сомнение их лидерство.

Сборная Белоруссии — одна из слабейших команд в группе А. В матче со Словакией они выглядели растерянно, хотя к третьему периоду набрали обороты и показали, что тоже могут играть. Однако в предстоящей встрече им вряд ли удастся разгромить чехов, которым позарез нужны очки. Букмекеры ставят на победу Чехии.

Италия — Латвия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» 16.05 (мск)

Сборная Латвии сотворила настоящую сенсацию на старте чемпионата, обыграв Канаду со счетом 2:0. Но в следующем поединке уступила Казахстану 2:3 в овертайме.

Сборная Италии замыкает турнирную таблицу группы B, она потерпела два поражения подряд. Латвия прекрасно понимает важность предстоящей 24 мая игры. И на удачу ей достался довольно легкий противник, которого она неоднократно обыгрывала за последние несколько лет. Очевидно, что Италия будет стараться взять от игры с Латвией три очка.

Канада — Германия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 19.45 (мск)

Немцы уверенно начали турнир: легко переиграли команды Италии (9:4) и Норвегии (5:1). А вот Канада впервые в истории чемпионата мира проиграла Латвии, да еще и в основное время, не забив ни одной шайбы (0:2). На ЧМ-2021 у «кленовых» хоть и слабый состав, но вряд ли кто-то всерьез мог предположить, что таким будет результат той игры.

От немцев с канадцами ожидается открытый хоккей с обеих сторон. Команды мастеровиты и порадуют болельщиков голами. По данным букмекеров, преимущество все-таки на стороне канадцев.

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