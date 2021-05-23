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Путин готов обсудить с Зеленским связанные с Крымом вопросы

Источник:
«Россия-1»
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

При этом он добавил, что «если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать».

Представитель Кремля напомнил, что «в конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление — говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление».

По его словам, «предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями" по теме возможной встречи двух лидеров. "Посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», — заключил Песков.

Зеленский ранее заявлял, что готов к диалогу с Путиным, добавив, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации встречи.

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Политика #Мир #Россия
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