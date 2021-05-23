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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия решила занять 20% мирового рынка водорода

Источник:
«Энергетическая политика»
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Фото: Wikimedia / CC-BY-SA-3.0

Россия имеет большой потенциал развития водородной энергетики и задача страны — занять около 20% мирового рынка водорода, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Нужно прорабатывать вопросы широкомасштабного производства водорода, хранения, транспортировки. Его производство можно развивать на основе природного газа или атомной энергии. В этом плане у России много возможностей для развития. Главное, мы не должны стоять на месте, надо развивать новые технологии. Перед нами стоит амбициозная задача — занять 20% рынка, и она не подлежит обсуждению», — сказал министр в интервью журналу «Энергетическая политика».

Шульгинов отметил, что сами технологии производства водорода не новы, его может выпускать почти каждый НПЗ.

«Но сейчас сложно сказать, как и по какой цене будет продаваться "голубой", "зеленый" водород, поскольку рынка как такового нет, он только формируется. При этом Россия планирует присутствовать на рынках всех видов водорода, чтобы закрыть все ниши», — отметил министр.

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Топ комментариев

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Логичный, а про обнуление в поправках к конституции не слышал?
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