Жириновский обвинил Германию в «животном сексизме»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал варварской практикой и животным сексизмом массовое уничтожение в Германии цыплят-самцов, призвав повлиять на Берлин через международные организации.

«Германии фермеры уничтожают сотни тысяч цыплят-самцов, потому что якобы они невыгодны, а нужны только куры несушки. Это недопустимо. Это в чистом виде издевательство над животным миром, ведь и эти цыплята могли вырасти и также использоваться в качестве питания, из них могли готовить цыплят табака», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его словам, в России даже бродячих собак не могут отстреливать, в то время как в Германии уничтожают огромное количество фермерской птицы только потому, что она не несет яйца.

«Мы должны повлиять на Берлин через ВТО, Евросоюз, другие гуманитарные организации и заставить отказаться от такой варварской практики. В современном мире нельзя проявлять вот такой животный сексизм», — отметил лидер ЛДПР.