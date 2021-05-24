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Россия и Словакия разыграют первое место в группе

Источник:
Sibnet.ru
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Сборные России и Словакии встретятся 24 мая, в четвертый день чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды уже выиграли по две игры. И теперь определится лидер группы.
Начало матча Россия — Словакия по расписанию: 16:15 мск.
Где смотреть: прямая трансляция на телеканале «Матч», сайте 1tv.ru, сайте ФХР.

Россия и Словакия набрали по шесть очков и делят первое место в группе А. Команда Валерия Брагина вырвала победу у Чехии и легко разобралась с Великобританией. Словаки на старте турнира победили Белоруссию, а затем с небольшим преимуществом — британцев.

Ранее сборные России и Словакии встречались на чемпионатах мира 21 раз. Россия вышла победителем в 10 матчах, причем на последних встречах словаки проигрывали со счетом 6:0 и 4:0.

«Команда России на один-два класса выше, чем наши прошлые соперники. Что касается русских, мы больше сосредоточимся на нашей защите. Мы дождемся их ошибок в атаке и постараемся их использовать», — рассказал о планах нападающий сборной Словакии Марек Гривик.

Главный тренер российской сборной, в свою очередь, сообщил, что будет ждать от подопечных более агрессивной игры.

Коэффициент у букмекеров на победу России — 1.21, на ничью — 7.20, на победу Словакии — 11.00.

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