Женское бритье лица признали модным трендом

Многие женщины регулярно выщипывают брови и удаляют волосы на верхней губе, но практика бритья всего женского лица начала набирать популярность лишь в последнее время, пишет The Wall Street Journal.

«По слухам, Мэрилин Монро брила все лицо, чтобы кожа выглядела более гладкой. Сегодня некоторые инфлюенсеры, косметологи и дерматологи продвигают эту практику как способ удаления нежелательных волос, а также как технику эксфолиации (отшелушивания) - какой бы радикальной она ни казалась», — говорится в статье.

По словам Дэвида Кима, дерматолога из Сан-Франциско, дермапланинг — это соскребание верхнего слоя кожи на лице для мягкого отшелушивания омертвевших клеток кожи, скоплений грязи и жира, удаления пушковых волос.

«Видео о дермапланинге, которые набирают популярность в TikTok и на Youtube, действительно завораживают. Женщины наносят на лицо жирное масло или крем, а затем снимают сверхкрупным планом, как лезвием обрабатывают лицо. На лезвии скапливаются мелкие волоски, и женщины приходят в восторг», — отмечает автор статьи.

Издание отмечает, что, хотя многие практикующие дермапланинг используют дешевые бритвы, которые можно найти в любом крупном магазине, на рынке есть и специализированные высококачественные инструменты.

Бьюти-инфлюенсер Меган Карбони борется против «стигматизации бритья женщиной своего лица». Она разоблачает «мифы», например о том, что после дермапланинга волосы на лице станут гуще или будут расти быстрее. «Вы не повреждаете сами волосяные фолликулы. Вы просто обрезаете стержень волоса», — поясняет она.