Паводок в Хакасии пошел на спад

Пик паводка в Хакасии, где остаются подтопленными 100 жилых домов и около 600 приусадебных и дачных участков, пройден, вода пошла на спад, сообщил в воскресенье глава республики Валентин Коновалов.

«Пик паводка в Хакасии пройден <...>. Во всех районах Хакасии вода постепенно уходит. Так, в Абазе за сутки вода в реке Абакан опустилась на 65 сантиметров, в столице республики — на 55 сантиметров», — написал Коновалов на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, на текущий момент в Хакасии, где в четверг был введен режим ЧС, подтоплены 100 жилых домов, 456 приусадебных и 66 дачных участков в городах Абаза и Абакан, Аскизском, Алтайском и Бейском районах. Угрозы жизни населению нет.