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Продажи путевок с детским кешбэком продлятся до конца лета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажи путевок с детским туристическим кешбэком завершатся 31 августа, путешествие можно будет совершить до 15 сентября, сообщает пресс-служба Ростуризма.

«Окно продаж программы начинается с 25 мая и [продлится] до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в отдельном разделе "Детские лагеря", где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора», — отметили в Ростуризме.

Таким образом, получится охватить всю летнюю оздоровительную кампанию, отметила руководитель ведомства Зарина Догузова.

«Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста», — пояснила Донгузова.

К программе уже присоединились около 1 тысячи детских лагерей по всей стране, и этот перечень продолжает пополняться, сообщила руководитель Ростуризма.

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