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Тренеры остались недовольны деталями игры российских хоккеистов

Источник:
ТАСС
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Фото: Hockeyguy hockeytown / CC BY-SA 4.0

Сборная России по хоккею достигла в матче чемпионата мира против британцев результата, который хотело видеть руководство команды, еще есть детали, вызывающие недовольство, сообщил глава штаба Роман Ротенберг.

В субботу сборная России обыграла команду Великобритании со счетом 7:1, одержав вторую победу на турнире. В пятницу россияне выиграли у сборной Чехии со счетом 4:3.

«Мы оттачивали наработки, детали, но в то же время понимали, что с чехами полностью выложились, и было важно завершить игру победой, так что мы достигли того результата, которого хотели видеть. Да, есть детали, которыми мы недовольны, мы понимаем, что во многих моментах могли сыграть лучше, но в то же время надо отдать должное ребятам — две победы в двух матчах, работаем дальше», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Следующий матч россияне проведут 24 мая против команды Словакии. "Мы рассчитывали, что сыграем еще лучше сегодня. Разберем эту игру, завтра у нас будет тренировка, где будем работать над ошибками и усиливать все необходимые детали. У нас впереди важный матч со Словакией", - добавил собеседник ТАСС.

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