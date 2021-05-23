Станцевавших на батутах в Омске заподозрили в реабилитации нацизма

Правоохранительные органы проводят проверку ролика, в котором девушки в гимнастерках станцевали на батутах недалеко от мемориала Победы, девушек обвиняют в осквернении мемориала.

Фитнес-клуб Rave up перед Днем Победы опубликовал в Instagram выступление на батутах. Девушки танцевали в гимнастерках и пилотках на территории Парка имени 30-летия Победы под песню «Катюша». Участниц обвинили в «танцах на костях».

После волны негатива в соцсетях клуб опубликовал сообщение, что ролик был снят в качестве призыва благодарить предков, подаривших жизнь без фашизма. Видео с батутами снималось на входе в парк Победы, а не на самом мемориале.

«Материалы зарегистрированы и в полиции, и в СК, проводятся проверки по статье УК РФ 354.1 ("Реабилитация нацизма"), в части про осквернение памяти», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным омских СМИ, заявления в правоохранительные органы написал местный правозащитник Александр Шаханин.