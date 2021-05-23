Новосибирский губернатор заработал на 1 млн меньше

Доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова сократился на 1 миллион рублей, а его супруги наоборот — вырос в десятки раз, следует из сведений, представленных на сайте регионального правительства.

Травников в 2020 году составил 5 миллионов рублей, в 2019 году он заработал 6 миллионов. У него в собственности, как и годом ранее, находится автомобиль Volkswagen Tiguan, две квартиры В пользовании губернатора — две квартиры общей площадью, одна из которых находится в долевой собственности, а также три гаражных бокса.

Супруга губернатора задекларировала доход в 1,7 миллиона рублей, тогда как годом ранее он составлял 46 тысяч рублей. В ее пользовании находятся три квартиры, в собственности — доля в квартире.

Жилой дом и земельный участок площадью почти 4 тысячи квадратных метров, которыми жена Травникова владела, а он пользовался, больше не представлены в декларации.