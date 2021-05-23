Встречу Лаврова и Блинкена посчитали кошмаром для Украины

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, считают эксперт американского издания The National Interest.
Переговоры в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст». Встрече предшествовали сообщения о том, что США приостановят санкции против оператора «Северного потока — 2», что вызвало тревогу в Киеве.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» будет стоить стране до шести миллиардов долларов в год в виде убытков.
В Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны, приводит РИА Новости мнение экспертов.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».
«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», — заключил автор статьи.
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