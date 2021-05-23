Командующего ВВС Турции обвинили в гибели российского Су-24

Инцидент с российским Су-24, сбитым близ турецко-сирийской границы в 2015 году, произошел по вине командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Турции Абидина Юнала, говорится в обнародованных данных судебного допроса.

Согласно имеющимся показаниям штаб-полковника Али Дурмуша, озвученным им в суде 15 августа 2017 года, в день происшествия командование боевых ВВС проинформировало Юнала о замеченных у турецкой границы российских боевых самолетах.

«Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружили над нашей границей, он приказал им сбивать самолеты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате через несколько минут после этого звонка [российский] самолет, пересекший наше воздушное пространство, был сбит пилотами», — приводит «Лента.ру» слова Дурмуша.

При этом известно, что в Турции отвергали предположения о причастности к инциденту военного командования государства. Утверждалось, что инцидент произошел по вине пилота F-16.

Турецкие ВВС 24 ноября 2015 года сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Оба летчика катапультировались, штурману удалось спастись, пилот был расстрелян с земли боевиками. После этого в отношениях между Москвой и Анкарой наступил кризис.