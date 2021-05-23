Третий день ЧМ: кто играет 23 мая

В третий день чемпионата мира по хоккею на лед выйдут шесть пар сборных из групп A и B. Россия в этот день отдыхает, поэтому, в том числе и для наших болельщиков, главным событием 23 мая станет «североамериканское дерби» Канады и США. Также в воскресенье сразятся Великобритания и Словакия, Швеция и Белоруссия, Дания и Швейцария, Италия и Норвегия, Казахстан и Финляндия.

Великобритания — Словакия (группа А)

Прямая трансляция по каналу «Матч ТВ» в 12.05 (мск)

Словаки отлично начали турнир, разгромив белорусов. Что касается Великобритании, то оценить силу этой сборной сложно — россияне в субботу довольно легко разделались с ней со счетом 1:7, но «Красная машина» изначально была фаворитом.

Эксперты полагают, что на стороне словаков психологическое преимущество по итогам удачного старта на чемпионате, а также исполнительское мастерство. Британцы могут навязать жесткую силовую борьбу, но их шансы на первые очки на ЧМ-2021 минимальны — букмекеры уверены, что сборная Словакии одержит победу.

Швеция — Белоруссия (группа А)

Прямая трансляция по каналу «Матч! Игра» в 16.05 (мск)

Швеция — безоговорочный фаворит любого чемпионата мира по хоккею. Но на ЧМ-2021 скандинавы умудрились проиграть свой первый матч довольно слабой команде Дании. Скорее всего, это показатель того, что шведы пока далеки от хорошей формы и собираются набирать ее по ходу турнира.

С одной стороны, у сборной Белоруссии на фоне только набирающих ход шведов будет шанс воспользоваться слабостями их обороны. Но с другой — Швеция наверняка постарается реабилитироваться за провальный старт. Букмекеры и эксперты безоговорочно отдают предпочтение сборной Швеции.

Дания — Швейцария (группа А)

Прямая трансляция по каналу «Матч! Игра» в 20.05 (мск)

Интересное противостояние, исход которого может удивить специалистов. Датчане показали свою силу, в своем первом матче обыграв на ЧМ-2021 шведов. Что касается Швейцарии, то эксперты относят эту сборную к теневым фаворитам турнира, потенциал у нее огромный, но нередко не хватает психологии победителей.

Конечно, фаворитом встречи являются швейцарцы, которые исторически хорошо играют с датчанами — из последних пяти встреч они выиграли четыре. Но Дания наверняка навяжет серьезную борьбу. Более того, мнения букмекеров разделились, некоторые считают шансы датчан более предпочтительными.

Норвегия — Италия (группа В)

Трансляция (в записи) по каналу «Матч! Игра» в 14.00 (мск)

Снова достаточно ровная пара, в которой трудно выделить безоговорочного фаворита. Да, в последних трех встречах этих сборных на чемпионатах мира неизменно побеждали норвежцы, но итальянцы также настроены решительно, перед ними стоит задача набирать очки, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе.

Специалисты прогнозируют, что в этом матче может быть много заброшенных шайб — обе команды не отсиживаются в обороне и делают ставку на атаку и скоростную игру. Скорее всего, норвежцы перестреляют «скуадру адзурру», но у итальянцев есть шанс удивить северян.

Казахстан — Финляндия (группа В)

Трансляция (в записи) по каналу «Матч! Игра» в 18.35 (мск)

Сборная Казахстана набрала хорошую игровую форму перед чемпионатом мира, лишь однажды проиграв в 12 последних матчах. Но хватит ли этого для победы над командой Финляндии, которую эксперты единодушно причисляют к претендентам на итоговые медали?

Финны в своем первом матче одолели США, а сборная Казахстана пока еще ни разу не выигрывала у скандинавов. Обе команды исповедуют оборонительный хоккей, так что специалисты ожидают, что исход матча решат ошибки вратарей и защитников. Финляндия — уверенный фаворит, но казахи способны потрепать им нервы.

Канада — США (группа В)

Прямая трансляция по каналу «Матч ТВ» в 20.25 (мск)

Ключевой матч дня, способный повлиять на распределение мест в группе B. Матчи между Канадой и США всегда проходят в очень упорной борьбе и предсказать их результат крайне тяжело. Обе команды неудачно стартовали на ЧМ-2021, потерпев обидные поражения. Вторая подряд неудача может оказаться фатальной.

Наверняка зрители увидят бескомпромиссную борьбу канадцев и американцев. В последних шести матчах в рамках чемпионатов мира обе сборные одержали по три победы. Скорее всего, команды сыграют осторожно, поэтому ожидать от игры града шайб не стоит. Букмекеры и эксперты затрудняются назвать фаворита этого поединка — шансы сборных практически равны.

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