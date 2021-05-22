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Львица напала в цирке-шапито на дрессировщика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Львица напала на дрессировщика Уральского цирка-шапито, который находится на гастролях в новосибирском городе Мошково.

Мужчина получил небольшие ранения, после оказания медицинской помощи его отпустили домой, передает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Мошковского района.

Нападение произошло во время исполнения номера «Африканские львицы». Одна из львиц бросилась на дрессировщика в тот момент, когда он отвернулся. Мужчина сумел отпугнуть животное, но затем оно укусило его за руку.

Во время представления на сцене находились две львицы, при этом вторая не проявляла никакой агрессии. Отмечается, что никто из зрителей не пострадал, после инцидента они покинули цирк.

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