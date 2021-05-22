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Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России разгромила команду Великобритании во втором туре группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча в Риге завершилась со счетом 7:1 в пользу россиян.

Россияне вышли вперед уже на 6-й минуте первого периода, реализовав большинство, шайбу забросил нападающий Антон Бурдасов. Через минуту Михаил Григоренко отличился в меньшинстве — 2:0.

До конца периода Бурдасов оформил дубль, а вскоре после этого Сергей Толчинский реализовал выход один на один с вратарем британской команды. На последней минуте первого периода британцам удалось отыграть одну шайбу, в их составе отличился нападающий Лиам Кирк.

Во втором периоде россияне снова оторвались в счете — шайбу забросил форвард Павел Корнаухов. В заключительном периоде Андрей Кузьменко и Антон Слепышев завершили разгром, итоговый счет 7:1.

Сборная России выиграла на ЧМ-2021 второй матч подряд. Накануне она со счетом 4:3 взяла верх над Чехией. Теперь в активе подопечных Валерия Брагина шесть очков, российская команда возглавляет группу А.

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Хоккей 2021 #Хоккей
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