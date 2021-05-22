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Microsoft официально отменила новую Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft официально отменила выпуск операционной системы Windows 10X для мобильных и гибридных устройств, релиз которой планировался во второй половине 2021 года.

«Вместо того чтобы, как мы планировали ранее, выводить на рынок в 2021 году продукт под названием Windows 10X, мы используем накопленный на этом пути опыт и ускорим интеграцию базовых технологий Windows 10X в другие части Windows», — сообщается на сайте компании.

По оценкам представителей Microsoft, большая часть особенностей 10X уже воплотилась в бета-версии Windows 10 и доступна для ознакомления. При этом корпорация допускает, что отдельная операционная система еще может появиться в будущем.

Windows 10X планировалось выпустить в качестве упрощенной операционной системы для недорогих компьютеров. Фактически, новая версия «десятки» с повышенным приоритетом безопасности должна была использоваться в учебных заведениях и офисах.

Тема: Человек и компьютер
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Технологии #Софт
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